iBanFirst met le cap sur la Tunisie choisie pour l’ouverture d’un nouveau centre

iBanFirst, acteur international des services financiers, a choisi Tunis pour implanter son nouveau centre de ‘R&D’ après Dijon et Paris, rapporte le site « Boursier.com » qui explique que la Tunisie regorge de talents très compétents en ingénierie, issus d’écoles supérieures à la renommée internationale.

« Dans un contexte de pénurie, liée à une forte demande pour les solutions digitales, la Tunisie se révèle un choix judicieux pour dénicher ces profils très prisés qui permettront à iBanFirst d’atteindre ses objectifs ambitieux en matière de R&D. Cette ouverture s’accompagne d’un plan de recrutement en France et en Tunisie, avec 45 embauches supplémentaires en 2020 » commente l’établissement.

La décision d’iBanFirst de localiser une partie de son activité en Tunisie s’est rapidement imposée, alors qu’il est de plus en plus difficile en France de recruter des profils tech de haut niveau. Ce pays est également très vite apparu comme une évidence du fait, notamment, de la proximité géographique, culturelle, linguistique entre ces deux pays. Un choix jugé pertinent par Oualid Abderrazek, Chief Product Officer chez iBanFirst, qui a lui-même suivi en Tunisie un cursus d’ingénierie au sein de l’Ecole Polytechnique, avant d’intégrer l’École des Mines de Paris.

« La Tunisie représente un fabuleux vivier de talents dans lequel nous allons pouvoir puiser les ressources qui nous manquent aujourd’hui pour accélérer le développement de notre produit. Le fait que nous soyons sur le même fuseau horaire a également été un critère de choix déterminant, afin que la collaboration entre les équipes en France et celles en Tunisie soit la plus fluide et la plus efficace possible », souligne Oualid Abderrazek.

Si l’ouverture du nouveau centre, initialement prévu en mars, a pris un peu de retard à cause de la crise de la Covid-19, plusieurs recrutements ont déjà été confirmés sur la vingtaine prévue en Tunisie d’ici la fin de l’année…