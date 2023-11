Il ne faut pas sous-estimer la grippe saisonnière qui peut être mortelle dans certains cas

» Il convient de respecter les mesures préventives pour éviter la grippe saisonnière qui peut entrainer la mort chez certaines personnes dont l’immunité est faible « , a souligné mercredi Riadh Daghfous, directeur général du Centre national de pharmacovigilance.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Daghfous a indiqué que de nombreux virus, en particulier ceux liés à la grippe saisonnière, à la grippe et au coronavirus, se multiplient et se propagent de manière exponentielle lorsque les températures baissent, ce qui nécessite davantage de prévention pendant la saison hivernale.

Dans ce contexte, il a appelé les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes âgées et les femmes enceintes à se faire vacciner contre la grippe saisonnière et le coronavirus et ce, au moins deux semaines avant d’en être affectées.

Il a également souligné l’importance de se laver régulièrement les mains, d’aérer les chambres et d’éviter le contact direct avec les personnes atteintes de la grippe saisonnière ou du coronavirus.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère de la santé a aussi appelé les personnes atteintes par la grippe à porter le masque, à respecter les mesures d’hygiène et à consulter le médecin en cas de difficultés respiratoires ou hausse de la température.