Il n’y aura pas de demande d’augmentation de salaire au profit des employés du secteur du tourisme

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ne va pas revendiquer une augmentation des salaires au profit des employés du secteur du tourisme sinistré par la pandémie Covid-19, a indiqué samedi Mohamed Ali Boughdiri, secrétaire général adjoint de l’UGTT chargé du secteur privé. Boughdiri a ajouté dans une déclaration à la TAP que la centrale syndicale va demander une amélioration au niveau des promotions.

Ne pas revendiquer des augmentations de salaires dans le secteur du tourisme a pour objectif d’appuyer cette activité la plus endommagée par la pandémie et représente une forme de soutien pour son développement, a-t-il ajouté. La centrale syndicale prend en considération la spécificité de chaque secteur mais elle va revendiquer une amélioration de salaire pour les secteurs qui ont réalisé des bénéfices, a noté Boughdiri. Parmi ces secteurs figurent notamment les activités des cliniques, des grandes surfaces, des entreprises d’industrie alimentaire et de production pharmaceutiques, a encore expliqué la même source.