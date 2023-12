Impacts dévastateurs de la Dette

L’Observatoire Tunisien de l’Economie organise les 12 et 13 décembre, à Tunis, une conférence intitulée « Dette et Impacts des IFIs: Explorer les Voies de Réparation et du Changement », avec la participation d’une élite d’experts, académiciens et acteurs de société civile. L’objectif est d’engager une réflexion sur ces questions en vue de faire émerger une vision commune sur le problème de la dette et des Institutions Financières Internationales (IFIs) en Tunisie.

Plus spécifiquement, la conférence ambitionne de soulever le voile sur les impacts désastreux des politiques des IFIs sur la Tunisie et sur les pays du Sud en général.