Importation de viandes rouges pour le mois de ramadan

Le ministère du Commerce a annoncé mardi 7 avril, avoir donné l’autorisation pour l’importation de viandes rouges, notamment avec l’approche du mois de ramadan.

Lors d’une réunion de la cellule de suivi de lutte contre le coronavirus tenue aujourd’hui, il a été assuré que les services spécialisés sont prêts à fournir les produits alimentaires nécessaires et à instaurer l’équilibre entre l’offre et la demande. Et ce, afin d’éviter l’encombrement dans cette période critique, rapporte Shems fm.