Inauguration à Conakry du 13ème Orange Digital Center

Orange et la Coopération Allemande ont procédé, mercredi 7 décembre, à l’inauguration à Conakry, capitale de la Guinée, du 13ème Orange Digital Center, un écosystème entièrement dédié au développement des compétences numériques et à l’innovation, et ce en présence de hautes autorités politiques et académiques guinéennes, des représentants de l’Allemagne en Guinée Conakry, des membres de la Direction et de la Présidence du conseil d’Orange Guinée et des représentants du Comité de Direction d’Orange Afrique et Moyen Orient.



Après la Tunisie, le Sénégal, l’Ethiopie, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, l’Egypte, la Jordanie, Madagascar, le Maroc, le Libéria et le Botswana, c’est en Guinée, que le 13ème Orange Digital Center d’Afrique et du Moyen-Orient ouvre ses portes.



D’une superficie de 600 m2, il réunit les 4 programmes stratégiques du groupe Orange, à savoir : une Ecole du Code, un atelier de fabrication numérique FabLab Solidaire, un accélérateur de start-up Orange Fab, ainsi qu’Orange Ventures Middle East and Africa (le fonds d’investissement du Groupe Orange qui investit dans les startups les plus prometteuses de l’Orange Digital Center).



L’ensemble de ces programmes sont gratuits et ouverts à tous. Ils vont de la formation des jeunes au numérique dont 90% sont pratiques, à l’accompagnement pour les porteurs de projets en passant par l’accélération de start-up et l’investissement dans ces dernières.



Fonctionnant en réseau, les Orange Digital Centers permettent un échange d’expériences et d’expertises d’un pays à l’autre et offrent une approche simple et inclusive pour renforcer l’employabilité des jeunes, encourager l’entrepreneuriat innovant et promouvoir le tissu numérique local.



l’Orange Digital Center de la Guinée est déjà opérationnel pour accueillir plusieurs formations et événements numériques. De plus, Orange Guinée, en partenariat avec les universités, va former gratuitement les étudiants et déployer dans certaines universités des Orange Digital Center Clubs, extensions de l’Orange Digital Center dans les régions. Ceci vise ainsi à compléter le dispositif pour offrir au plus grand nombre l’accès aux nouvelles technologies et les aider à les utiliser pleinement.



