Inauguration à Tripoli de l’espace « Sidi Bou Saïd »

L’ambassadeur de Tunisie à Tripoli, Lassaâd Laajili, et le ministre libyen du Tourisme et de l’Artisanat Nasreddine al-Fazzani ont inauguré, samedi soir, à Tripoli, l’espace « Sidi Bou Saïd », en présence de plusieurs membres de la communauté tunisienne et d’invités libyens de haut niveau.

L’espace « Sidi Bou Saïd » se veut un lieu de rencontre de la communauté tunisienne établie en Libye et un lieu d’échanges avec les citoyens libyens. Il se compose d’une aire de jeux destinée aux enfants, d’un grand restaurant servant des plats typiquement tunisiens, dirigé par un chef-cuisiner tunisien, et d’un salon de thé.

« Ce projet bénéficie de tout l’appui des autorités tunisienne et libyenne », a souligné l’ambassadeur de Tunisie en Libye dans une déclaration aux médias.

Et d’ajouter: que ce projet, considéré comme une « Maison de Tunisie à Tripoli », ne manquera pas de renforcer les liens d’amitié et de fraternité entre les deux peuples frères.

Pour le ministre libyen du Tourisme et le Maire de Tripoli, ce projet revêt une importance particulière d’autant plus qu’il reflète la volonté commune de développer la coopération bilatérale et témoigne également de l’amélioration du climat d’affaires à Tripoli.

Fin octobre, la Tunisie représentée par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Sofiene Tekaya, et la Libye, représentée par le ministre du Tourisme, Nasreddine al-Fazzazni, ont signé un mémorandum d’entente visant la promotion de la coopération et l’échange des expertises dans les domaines du tourisme et de l’artisanat. Cet accord prévoit également une collaboration en matière de commercialisation des produits artisanaux.

Les deux parties avaient souligné l’importance de développer les échanges d’expériences et de savoir-faire, tout en encourageant l’investissement et le partenariat.

Le ministre libyen a, à cette occasion, réaffirmé la volonté de la Libye de promouvoir l’ensemble des initiatives et programmes liés à l’artisanat et au tourisme, dans l’objectif d’assurer le développement de ces secteurs stratégiques.