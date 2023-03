Inauguration de l’unité de soins Tanit à l’hôpital Razi pour la prise en charge des femmes toxicomanes

L’unité de soins de jours, Tanit, à l’hôpital Razi à la Manouba, a été inaugurée ce mercredi pour fournir les soins de santé aux femmes souffrant de troubles suite à une consommation de psychotrope. Le coût de cette unité, inaugurée par le ministre de la santé, Ali Mrabet, est de l’ordre de 350 mille dinars, dont 35 pc soit la somme de 120 mille dinars, a été fournie par l’association tunisienne de prévention de toxicomanie. Le ministre de la santé a souligné à cette occasion que cette unité est unique sur le plan national et africain inaugurée à l’occasion de la journée internationale de la femme. L’unité a été aménagée afin d’offrir les prestations sanitaires nécessaires ainsi qu’un encadrement adéquat aux femmes toxicomanes, a-t-il noté. Cette unité a été consacrée aux femmes, en premier lieur, pour surmonter l’obstacle social et l’encourager à aller bénéficier d’un traitement adéquat, a précisé le ministre. La stratégie du ministère de la santé 2035 concerne la promotion de la santé et la prévention de toxicomanie ainsi que le renforcement de la sensibilisation, a-t-il notamment ajouté.

