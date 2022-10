Inauguration, mercredi, d’un complexe sportif et culturel de jeunesse à Jendouba

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zâafrani a inauguré, mercredi, le complexe culturel et sportif de la jeunesse dans la ville de Jendouba. en présence de l’ambassadeur de France à Tunis, André Parant.

Ce complexe est considéré consiste en plusieurs salles de sport multidisciplinaires créées dans la plus grande agglomération dans cette une ville connu « Zghadia » dans le cadre de la célébration du 30ème anniversaire de l’Agence française de Développement (AFD).

La ministre a fait savoir que le département collabore durant les trois dernières décennies avec l’AFD dans le cadre d’un projet dont la valeur atteint 1275 MD allouée à l’aménagement des quartiers et des villes tunsiennes.

Ce montant comprend deux tranches : le premier a été remboursé en 2012 pour s’achever à la fin 2023, qui concerne le réaménagement de 155 quartiers abritant plus de 864 mille habitants, outre l’équipement de près de 1433 km de routes et la réalisation d’autres travaux comme l’éclairage public et le raccordement aux réseaux de l’eau potable et des canaux d’assainissement et des eaux usées.

La ministre a précisé à l’agence TAP que la deuxième tranche concerne la réhabilitation de près de 10325 logements, les équipements collectifs et sociaux à l’instar de terrains, de salles de sport et d’espaces économiques et industriels.

D’après elle, la part du gouvernorat de Jendouba atteint 35 MD, grâce à laquelle 5 zones d’habitations ont été réaménagées, alors qu’un montant de 18 MD inscrit dans la deuxième tranche sera consacré à la réhabilitation de 11 zones d’habitations.

L’ambassadeur français a, quant à lui, souligné la continuité des relations entre les deux pays, même au moment de la crise nationale et mondiale, évoquant l’intention d’élargir l’intervention de l’AFD dans de nombreux projets d’habitation, et autres projets dont la réalisation nécessite une longue durée.

