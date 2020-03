Inauguration d’un nouveau point de service Eurorepar Car Service Ariana

Un 23 ème point de service enrichit le réseau EuroRepar Car Service en Tunisie. L’enseigne du Groupe PSA multimarques inaugure le point de service ‘’Super Auto Service ’’ à l’Ariana ce jeudi 12 mars en présence des responsables de la marque et de professionnels des différents secteurs.

Le point de services de 100m2 avec deux baies, un espace accueil et un magasin de pièces de rechange proposedes opérations de diagnostic, entretien, réparation mécanique, électrique et recharge climatisation. La nouvelle agence vous fait bénéficierde pièces toutes marques avec une garantie de 2 ans. Vous pouvez profiter en ce moment de forfaits à tarifs exceptionnels : la vidange est à partir de 60 DT TTC et le forfait freinage est à partir de 60 DT TTC également.

Une équipe de 4techniciens, formés aux standards de la marque, vous accueille du lundi au samedi de8h à 18hnon stop.

Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous en ligne depuis le site web www.eurorepar.tn pour gagner du temps sur vos opérations.

Le réseau EuroRepar Car Service est destiné à l’entretien et à la maintenance des véhicules toutes marques. Il s’adresse aux clients cherchant une offre d’entretien et de réparation de proximité, à un prix compétitif, tout en souhaitant être rassurés par la qualité d’une enseigne internationale.

1 of 9

Suivez EuroRepar Car Service Tunisie sur Facebook : https://www.facebook.com/ERCSTUNISIE/