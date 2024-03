Incendie au terminal gazier : Les blessés dans un état stable

La cheffe du service de réanimation des brûlés au Centre des blessés et brûlés graves Ben Arous, Amal Makni, a déclaré, vendredi sur Mosaique que 35 blessés ont été admis suite à l’explosion au terminal gazier de Radès auxquels les premiers soins ont été prodigués.

Elle a précisé que parmi eux neuf blessés ont été hospitalisés au centre des grands brûlés, répartis entre les services de réanimation, de chirurgie plastique, d’anesthésie et de réanimation, tandis que 7 autres ont été hébergés dans les grands hôpitaux tunisiens en coordination avec la cellule de crise au niveau du ministère de la Santé.

Elle a indiqué que certains des blessés souffraient de brûlures au visage et aux membres, et que la quasi-totalité des blessés se trouvaient dans un état stable, saluant l’étroite coordination entre tous les chefs des services de réanimation sur tout le territoire de la République, la cellule de crise , et l’unité de base pour l’aide médicale et la réanimation.