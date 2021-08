Incendies en Algérie : 65 morts, selon un nouveau bilan

Le bilan des gigantesques incendies qui ravagent depuis lundi les forêts et villages d’Algérie, notamment à Tizi-Ouzou, la wilaya la plus durement touchée, s’est alourdi encore ce mercredi.

Selon un nouveau bilan via le site internet de l’ENTV, 65 personnes ont péri alors qu’elles tentaient de sauver des vies ou de fuir les flammes qui ont attaqué leurs villages, détruisant tout sur leur passage.

Hier, le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a fait état du décès de 25 militaires et 17 civils, dans les wilayas de Tizi Ouzou et Béjaïa.

Parmi les personnes décédées figurent 37 civils et 28 militaires. Le bilan risque de s’alourdir davantage, puisque 13 autres soldats blessés dans ces incendies sont dans un état grave, selon la même source. Des civils aussi ont subi des brûlures au troisième degrés sont entre la vie et la mort dans les hôpitaux de Larbaa Nath Irathen et de Tizi-Ouzou.