Industries extractives: Le Sénégal accueille la 9e conférence mondiale de l’ITIE

C’est un des grands rendez-vous mondiaux pour le secteur des hydrocarbures et une première en Afrique : l’Initiative internationale pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) se réunit pour sa conférence mondiale à Dakar à partir de ce 13 juin 2023. Organisée tous les 3 ans, c’est la 9e édition de l’ITIE et le choix du Sénégal n’est pas une coïncidence puisque le pays va commencer à exploiter son pétrole et son gaz en fin d’année.

Les huit éditions précédentes de l’ITIE avaient eu lieu par exemple en Norvège, en France ou encore au Pérou. Cette 9e édition a été officiellement ouverte ce mardi matin par le Premier ministre sénégalais Amadou Ba et le Premier Ministre mauritanien Mohamed Ould Bilal, ainsi que des responsables internationaux et sénégalais de l’ITIE.

L’ITIE est une organisation qui existe depuis 2003. Son but est d’améliorer la gestion des ressources naturelles et la transparence du secteur. De nombreux pays adhèrent à la norme ITIE et ses avancées sont mondialement reconnues en matière de lutte contre l’opacité, avec, par exemple, l’obligation pour ses membres de publier leurs contrats miniers et pétroliers.

Plus de 1 500 personnes venues de 90 pays sont ainsi présentes à cette conférence, à la fois des membres de gouvernements, de la société civile et du secteur privé pour faire le point sur les avancées et définir de nouvelles priorités, par exemple sur le développement durable.