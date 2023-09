Inégalités de santé entre les hommes et les femmes en Tunisie

Une étude présentée par la Société Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie Cardiovasculaire STCCCV lors du 43ème congrès de Cardiologie et de Chirurgie Cardiovasculaire organisé, récemment à Djerba, a révélé l’existence d’inégalités de santé et de traitement entre les femmes et les hommes en Tunisie, a fait savoir le cardiologue et président de la Société, Dr Salem Abdessalem.

Il a souligné que les résultats préliminaires de l’étude ont révélé que le pourcentage de patientes ayant un niveau d’études universitaires est inférieur à celui des hommes et que la couverture sociale est plus limitée pour les femmes.

Cette étude scientifique réalisée sur une période de deux mois, a porté sur un échantillon de 15 000 patients tunisiens qui fréquentent les établissements de santé publique, dont un tiers des femmes et deux tiers des hommes.

Cette étude, réalisée par des médecins volontaires des services cardiovasculaires des hôpitaux tunisiens du nord au sud, a porté sur les principales maladies cardiovasculaires à savoir l’insuffisance cardiaque, l’arythmie, la coronaropathie obstructive, les accidents vasculaires cérébraux et les valvulopathies.

Selon le Dr Abdessalem, l’étude a également révélé que plus de 70 pour cent des femmes souffrant d’insuffisance cardiaques arrêtent le traitement en raison, notamment, du prix élevé des médicaments, dont la plupart ne sont pas remboursables ainsi que du faible niveau d’éducation des patientes.

Cette étude a également abouti à des résultats positifs concernant les facteurs de risque pour les femmes, notamment le faible taux de tabagisme et la faible prévalence du diabète.

Il est à noter que le 43ème congrès de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire a réuni plus d’un millier de médecins spécialistes de plusieurs pays du monde et a été l’occasion de prendre connaissance des dernières avancées en cardiologie.

