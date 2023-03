Infatigable, Ladjimi rejoint Oddo BHF

« Oddo BHF » est un groupe financier franco-allemand qui compte plus de 60.000 clients, investisseurs institutionnels, entreprises, partenaires de distribution et grands clients privés dont nous conseillons, gérons et investissons les actifs financiers pour un montant de 142 milliards d’euros via nos trois métiers ; la banque privée, la gestion d’actifs et la banque de financement et d’investissement.

Le Groupe s’est implanté en Tunisie en 2009. Le 14 mars 2023, il a inauguré de nouveaux locaux au Lac II à Tunis.

Son objectif est triple. D’abord renforcer les activités de recherche actions. En créant une entité à l’époque intitulée Oddo Research Institute, ODDO BHF est venu renforcer l’analyse financière, métier historique de la Maison. Ensuite impulser une stratégie de transformation digitale durable et construire des équipes IT sur les sujets des opérations, de la data et de l’expérience clients à partir de 2013. Et enfin consolider nos expertises dans de nombreux métiers du Groupe.

Avec ces nouveaux locaux à Tunis, où on retrouve l’ancien analyste financier et ancien DG de la Biat et membre du CA de plusieurs autres entreprises Slaheddine Ladjimi au poste de président du conseil, l’entreprise confirme notre ancrage sur place. Ce sont aujourd’hui 320 collaborateurs qui travaillent chez ODDO BHF Tunis. La dynamique de recrutement y est très forte : +19% d’embauches sont prévues en 2023.