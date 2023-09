Inondations en Libye: Le difficile chantier de la réparation des réseaux électriques

Dans la région de Djabal Al Akhdar, située au nord-est de la Libye, les efforts se multiplient pour rétablir les routes, l’électricité et les communications. Les travaux sont à l’œuvre partout dans d’autres villes sinistrées qui ont échappé au sort de Derna.

Postée sur l’un des points les plus hauts de la montagne qui domine Sousse, une équipe des travaux publics se sert d’un drone pour survoler les vallées entourant la ville.

« Nous sommes en train d’examiner les coupures d’électricité et de communication afin de dresser un bilan, et de rétablir les réseaux rapidement pour qu’ils fonctionnent normalement, comme avant, si Dieu le veut. Le drone de reconnaissance est une technique qui nous aide à bien définir les pannes et à estimer le nombre d’ingénieurs indispensables, les matériels, ainsi que la quantité de travail nécessaire pour rétablir les pannes. Voir les lignes de loin nous dote d’une visibilité globale des pannes. »

Certains quartiers à Sousse et plusieurs villes sinistrées sont toujours sans électricité. La tempête a emporté des centaines de poteaux. Mais jeudi, c’est le réseau internet qui a été rétabli dans la majorité des villes.

