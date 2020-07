Inscription de Djerba au patrimoine mondial : Lancement d’une large opération participative

La commission scientifique et technique chargée d’inscrire l’Ile de Djerba au patrimoine mondial va entamer l’étape de l’élaboration d’un plan de gestion et de protection pour ce bien culturel, prévu d’être intégré au patrimoine mondial, en attribuant une plus large participation à tous les principaux acteurs parmi la société civile, les municipalités et les administrations.

Lors d’une conférence de presse, dimanche soir, au siège de l’Association pour la sauvegarde de l’île de Djerba (ASSIDJE), Mongi Bourgou, président de la commission, a indiqué avoir reçu, en février dernier, une réponse favorable concernant le dossier d’inscription de l’Ile de Djerba sur la liste du patrimoine universel, déposé fin janvier dernier au siège de l’UNESCO.

Cette approbation a été formulée sous la condition d’effectuer des modifications dans certains aspects que l’organisation des Nations Unies trouve incomplets, notamment en ce qui concerne la protection des mosquées.

La commission lancera, sur la base des observations de l’organisation, une large opération participative regroupant les habitants de la ville de Djerba, le pouvoir local ainsi que plusieurs parties qui seront invités, lundi, à un atelier de travail, à Djerba.

Cet atelier sera axé sur l’élaboration d’un plan de gestion des biens culturels qui s’étale sur 10 ans et qui définit la vision de l’action et de la protection, selon Bourgou.