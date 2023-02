InstaDeep, une startup africaine devenue internationale

En janvier dernier, le plus grand fabricant allemand de vaccins, BioNTech, a annoncé qu’il avait accepté d’acquérir la startup d’IA InstaDeep, née en Tunisie et basée à Londres, pour un montant pouvant atteindre 562 millions de livres sterling, y compris une tranche d’investissement de 200 millions de livres sterling liée à la performance.

La transaction d’InstaDeep – soumise à l’approbation des autorités réglementaires et qui devrait être conclue au cours du premier semestre de cette année – est assez intrigante, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, une fois achevée (à 682 millions de dollars, ajustés en dollars américains), elle deviendra la plus grande acquisition impliquant une startup africaine ou centrée sur l’Afrique, dépassant les prix négociés pour Sendwave, DPO Group et Paystack. Deuxièmement, contrairement aux autres acquisitions très médiatisées, InstaDeep n’est pas une fintech. Et troisièmement, bien que les premiers croyants qui ont assisté à la croissance d’InstaDeep d’une entreprise locale à une startup mondiale savaient qu’elle avait suffisamment d’options de sortie, ils ne pensaient pas que l’acquisition se ferait aussi rapidement, a déclaré Khaled Ben Jilani, associé principal chez AfricInvest, l’un des premiers investisseurs d’InstaDeep, au site de référence de l’actualité des startups TechCrunch.

En 2019, InstaDeep a levé une série A de 8,5 millions de dollars à une évaluation de 30 millions de dollars, selon des sources familières avec le tour de table, qu’AfricInvest a dirigé avec la participation d’Endeavor Catalyst, basé à New York, et d’un large éventail de business angels dans l’industrie mondiale de l’IA. L’investissement était la première participation d’AfricInvest dans une startup d’IA, une décision basée sur les fondateurs d’InstaDeep qui ont vendu une vision globale à la société panafricaine de capital-investissement.

« InstaDeep était très différente des autres entreprises de notre portefeuille, car elle était spécialisée dans les technologies profondes, c’est-à-dire dans l’application de la technologie à un certain secteur, ce qui vous permet de devenir un opérateur dans ce secteur. Ils développaient une technologie spécifique qui pouvait avoir un impact sur de nombreux secteurs », a noté Jilani à propos de la technologie pionnière d’InstaDeep. « Et c’était aussi intéressant, surtout en Afrique, où de telles entreprises sont assez rares. Et donc, lorsque nous avons discuté avec Karim de sa vision et de sa stratégie, nous avons rapidement réalisé qu’InstaDeep pouvait passer du statut de leader africain de l’IA à celui d’acteur mondial. »

InstaDeep utilise des techniques avancées d’apprentissage automatique, notamment l’apprentissage par renforcement profond dans des applications au sein d’un environnement d’entreprise qui recoupe diverses industries telles que la biotechnologie, le transport, la fabrication électronique et la logistique. En fin de compte, cela aide les entreprises à optimiser le processus de prise de décision et à améliorer l’efficacité.

Karim Beguir et Zohra Slim ont fondé la startup à Tunis en 2014 avec « deux ordinateurs portables, 2 000 dollars et beaucoup d’enthousiasme », a déclaré le PDG Beguir à TechCrunch l’année dernière. L’entreprise bootstrapped – qui n’a pas reçu de capitaux extérieurs avant 2018 – dépendait de recherches originales sur l’IA que Beguir a publiées, ce qui a conduit la startup à être découverte par des clients spécialisés qui sont ensuite devenus des partenaires et des investisseurs, tels que DeepMind, Google et son futur acquéreur BioNTech.

Le succès mondial d’InstaDeep peut-il être reproduit en Afrique ?

La clientèle d’InstaDeep s’est développée à l’échelle mondiale, tout comme son équipe. La société compte 240 employés à Tunis, Londres, Lagos, Dubaï, Berlin, Cape Town, Paris, Boston et San Francisco. De plus, l’ambition d’InstaDeep de devenir une entreprise mondiale l’a poussée à déplacer son siège social de Tunis à Londres, que certaines publications considèrent comme sa maison, négligeant ainsi ses racines africaines.

« InstaDeep est une société mondiale, mais en termes d’origines et comme les premiers jours de la société, il n’y a aucun doute que nous sommes africains », a dit Beguir à Techcrunch. « L’une des raisons pour lesquelles nous avons fondé InstaDeep était de montrer qu’il y avait un réel potentiel et une opportunité pour l’IA en Afrique. Nous voulons donc que les gens nous voient comme une startup africaine de deep tech devenue mondiale, ce qui envoie un puissant message d’espoir pour cet espace. » InstaDeep a prouvé qu’une entreprise africaine dotée de talents africains peut réussir à servir des clients dans le monde entier tout en créant une passerelle de talents correspondant à cette croissance.

De l’autre côté de la table se trouvent des points de vue quelque peu naïfs qui contestent l' »africanité » d’InstaDeep. La Tunisie, en raison de ses politiques gouvernementales inhibitrices, est un endroit peu propice à l’exploitation d’une startup ou à l’accès au capital-risque – à l’exception d’InstaDeep, les startups tunisiennes ont levé 17 millions de dollars l’année dernière, selon un rapport de la société de capital-risque Partech. En conséquence, la plupart des startups ont dû se domicilier à l’étranger pour accéder au financement. De plus, l’influence d’InstaDeep dans la formation de talents en IA sur le continent n’est pas assez discutée.

À la question de savoir si InstaDeep est une aberration, Begiur s’est montré optimiste et a déclaré que d’autres histoires de réussite de la communauté africaine de la technologie profonde et de l’IA seraient racontées plus tôt que tard, d’autant plus que le marché du capital-risque est devenu très amène pour l’innovation basée sur l’IA. Lorsque cela se produit, le PDG dit espérer que les fondateurs et les investisseurs réinvestissent dans l’espace, ce qu’InstaDeep et AfricInvest ont l’intention de faire à l’avenir.

En janvier dernier, InstaDeep a levé 100 millions de dollars en série B, soit plus de 12x ce qu’elle avait levé lors de son précédent tour de table tarifé. L’intérêt proactif des nouveaux investisseurs était tel, notamment Alpha Intelligence Capital, CDIB, Google et BioNTech, son nouveau propriétaire avec lequel elle a commencé à travailler en 2019 et a lancé un laboratoire d’innovation en IA commun l’année suivante pour déployer les dernières avancées en matière d’IA et de ML afin de développer de nouveaux médicaments pour une série de cancers et de maladies infectieuses. Après l’investissement, InstaDeep cherchait à faire quelques acquisitions pour accélérer ses capacités de collecte de données afin de compléter ses systèmes d’IA avant que BioNTech n’intervienne avec l’offre d’acquisition, laissant pratiquement intacte la majeure partie du financement de la croissance.

« C’était fou. Franchement, nous [InstaDeep et les premiers investisseurs comme AfricInvest] ne nous attendions pas à ce que cela se produise », a exprimé Ben Jilani, dont l’entreprise pourrait être assise sur un multiple de sortie conservateur de 10x+ basé sur des calculs indépendants. Selon M. Beguir, InstaDeep est sortie à un niveau d’évaluation plus élevé que celui qu’elle avait obtenu pour sa série B.