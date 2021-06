Internet : La Tunisie 2ème vitesse la plus rapide en Afrique du Nord après le Maroc

Un rapport de Speedtest Intelligence d’Ookla révèle que chaque pays d’Afrique du Nord a amélioré ses vitesses de haut débit mobile et fixe du 2ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2021, malgré les énormes revers de l’économie mondiale causés par la pandémie de COVID-19.

Ookla se décrit comme le leader mondial des renseignements sur les réseaux mobiles et à large bande, des applications de test et de la technologie.

Le Maroc avait la vitesse de téléchargement mobile médiane la plus rapide (25,53 Mbps). La Tunisie était deuxième (21,28 Mbps), l’Égypte troisième (14,95 Mbps), la Libye quatrième (11,65 Mbps) et l’Algérie cinquième (9,76 Mbps).

Le rapport indique que de nombreux nord-africains sont devenus des utilisateurs de l’internet mobile first, les performances et la couverture 3G et 4G ne cessant de s’améliorer. Du T2 2020 au T1 2021, tous les pays d’Afrique du Nord (à l’exception de l’Égypte) ont connu de fortes augmentations des vitesses médianes de téléchargement mobile, la Libye affichant la plus forte augmentation en pourcentage (67,4 %), suivie de l’Algérie (65,1 %), du Maroc (10,7 %), de la Tunisie (10,0 %) et de l’Égypte (0,1 %).