Investissement déclaré: De frappantes dissemblances entre industrie et services

Attendus par bien des parties, les chiffres de l’investissement déclaré dans l’industrie et les services ont été rendus publics ce jeudi 8 décembre, couvrant les dix premiers mois de l’année en cours. Un repère essentiel pour mesurer l’attractivité de l’économie nationale auprès des investisseurs locaux, certes, mais également ceux, étrangers, liés par des partenariats dans le cadre de co-entreprises.

Sachons d’emblée que l’investissement industriel déclaré durant ladite période s’était élevé à 1796.2 MD, contre 2023.3 MD lors des dix premiers mois de l’année 2021, enregistrant ainsi une baisse de 11.2 %.

Le nombre de projets déclarés a atteint 2438 lors des dix premiers mois de l’année 2022 contre 2777 projets durant la même période de l’année 2021 (soit une baisse de 12.2%). Ces projets permettront la création de 37326 postes d’emplois, contre 39736 postes d’emplois lors des dix premiers mois de l’année 2021, soit une diminution de 6.1%.

Le textile en progression de 130,7%

Durant les dix premiers mois de l’année 2022, les secteurs qui ont connu des augmentations aux niveaux des investissements déclarés sont ceux des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (+17.9%), des industries mécaniques et électroniques (+9.1%), des industries du textile et de l’habillement (+130.7%), et des industries du cuir et de la chaussure (+92.2%)

En revanche, les investissements déclarés dans les autres secteurs ont enregistré des diminutions par rapport à la même période de l’année 2022, ces baisses sont celles des industries agroalimentaire (-28.7%), des industries chimiques (-69.3%), et des industries diverses (-12.7%)

Il est à noter que 51% des investissements déclarés durant les dix premiers mois 2022 sont dans le cadre des projets de création.

Ceux déclarés dans le cadre des projets de création sont passés de 962.4 MD durant les dix premiers mois 2021 à 907.3MD lors des dix premiers mois de l’année 2022, enregistrant ainsi une baisse de 5.7%.

Les investissements déclarés dans le cadre des projets autres que création (extension, renouvellement de matériel,…) ont atteint 907.3 MD contre 962.4 MD lors des dix premiers mois de l’année 2021, soit une baisse de 5.7%. Le nombre de ces projets a baissé de 13.7% et les emplois y afférents sont passés de 18535 postes d’emplois à 20971 lors des dix premiers mois de l’année 2022 (soit +13.1%).

Les investissements déclarés par régime

Pa r régime, les investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices ont enregistré une baisse de 6.2% passant de 834.4 MD à 782.3 MD pendant les dix premiers mois de l’année 2022. C’est le cas aussi des industries dont la production est orientée vers le marché local qui ont enregistré une baisse de 14.7%, en passant de 1188.9 MD à 1013.9 MD lors des dix premiers mois de l’année 2022. 56% des investissements déclarés lors des dix premiers mois de l’année 2022 sont pour des projets non totalement exportateurs.

La diminution des investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices est due essentiellement aux secteurs des industries agroalimentaires, des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre et des industries chimiques :

A leur tour, les investissements relatifs aux projets dont le coût est supérieur à 5 MD, ont enregistré une baisse de 11.3% passant de 1249.9 MD lors des dix premiers mois de l’année 2021 à 1108.7 MD durant la même période de l’année 2022.

Le nombre de projets déclarés a atteint 83 lors des dix premiers mois de l’année 2022 contre 89 projets durant la même période de l’année 2021 (soit une baisse de 6.7%).

Ces projets permettront la création de 10805 postes d’emplois, contre 12345 postes d’emplois lors des dix premiers mois de l’année 2021, soit une diminution de 12.5%.

S’agissant enfin des investissements industriels à 100% étrangers et en partenariat, ils sont passés de 781.1 MD durant les dix premiers mois de l’année 2021 à 665.4 MD durant la même période de l’année 2022, enregistrant ainsi une baisse de 14.8%. Cette baisse résulte de la diminution de 56.1% des investissements de partenariat.

Les exportations du secteur industriel sont passées 33880.1 MD au cours des dix premiers mois de l’année 2021 à 41528.6 MD au cours des dix premiers mois de l’année 2022 enregistrant ainsi une augmentation de 22.6%. Le secteur industriel a i m p o r t é p o u r 50587.8 MD au cours des dix premiers mois de l’année 2022 contre 39933.1 MD au cours de la même période de l’année 2021, enregistrant ainsi une hausse de 26.7%.

Les services plus amènes envers l’investissement déclaré

Au rebours de ceux mobilisés vers l’industrie, les investissements déclarés dans les activités de service ont enregistré une augmentation de 11.7% lors des dix premiers mois de l’année 2022 (898.1 MD contre 804.2 MD lors des dix premiers mois de l’année 2021). Le nombre de projets déclarés est passé de 7218 à 7874 lors des dix premiers mois de l’année 2022, soit une augmentation de 9.1%. Le nombre d’emplois à créer a atteint 25339 contre 24565 lors des dix premiers mois de l’année de l’année 2021, soit une augmentation de 3.2%.

Au cours de la dite période, les investissements déclarés dans les activités de services totalement exportateurs ont enregistré une augmentation de 87.2%, avec un montant 76.0 MD, contre 40.6 MD durant la même période de l’année 2021.

Il est à signaler que les investissements à participation étrangère déclarés dans les activités de service lors des dix premiers mois de l’année 2022 ne représentent que 10% du total des investissements déclarés. Ils sont passés de 50.7 MD lors des dix premiers mois de l’année 2021 à 89.8 MD au cours du même mois de l’année 2022, enregistrant ainsi une augmentation de 77.1%

Le nombre des projets à participation étrangère a aussi augmenté de 29.8%, en passant de 774 lors des dix premiers mois de l’année 2021 à 1005 durant la même période de l’année 2022. Idem, les emplois à créer, ont connu une hausse de 32.1%.

Il est à noter que les déclarations tunisiennes ont connu des augmentations respectives de 6.6% au niveau du nombre de projets et de 7.3% en termes d’investissement contre une baisse de 1.7% au niveau des emplois à créer.