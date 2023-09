Irak : Une centaine de morts dans un incendie lors d’un mariage

Une centaine de personnes ont péri et 150 autres ont été blessées dans un incendie causé par des feux d’artifice dans une salle de mariage bondée du nord de l’Irak, selon un bilan provisoire annoncé mercredi par les autorités.

Les flammes ont ravagé une salle de réception accueillant mardi soir des centaines d’invités pour un mariage dans la bourgade chrétienne de Qaraqosh, également connue sous le nom de Hamdaniyah.

D’après les secours, des « feux d’artifices » d’intérieur (ou gerbes d’étincelles), « des matériaux de construction hautement inflammables » mais aussi un nombre insuffisant de sorties de secours seraient à l’origine du drame.

Mercredi, policiers et secouristes inspectaient encore la salle de réception carbonisée, circulant au milieu d’un amas de fer et de tôle tordus, la structure du toit s’étant effondrée, selon un photographe de l’AFP.

Ici et là au sol, une chaussure d’homme, un escarpin abandonné, un sac à main et des produits de maquillage.

Les autorités sanitaires de Ninive, la province où se trouve Qaraqosh, « ont recensé 100 morts et plus de 150 blessés dans l’incendie », a annoncé l’agence de presse officielle INA évoquant un « bilan préliminaire ».

Mais des responsables ont aussi donné des chiffres contradictoires. Le directeur des autorités sanitaires de Ninive, Mansour Maarouf, a ainsi évoqué mercredi après-midi « 94 martyrs » dont les corps ont été transportés dans différents hôpitaux, précisant lors d’un point presse que seul une trentaine avaient pu être identifiés dans l’immédiat par les familles.

- Publicité-