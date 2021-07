Iran: Reprise des activités de la centrale nucléaire de Bouchehr, après deux semaines d’arrêt

La seule centrale nucléaire de l’Iran, à Bouchehr, dans le sud du pays, a été remise en service, a annoncé tôt lundi 5 juillet son directeur, deux semaines après sa mise à l’arrêt. La suspension de son activité était due à une opération de maintenance, selon les autorités locales. « Le défaut technique (de la centrale) a été résolu » et la production d’électricité a repris depuis dimanche, a déclaré à l’agence de presse iranienne Isna Mahmoud Jafari, qui est aussi directeur adjoint de l’Organisation de l’énergie atomique de l’Iran (OEAI).

Dans la nuit du 20 au 21 juin, l’OEAI avait annoncé la mise à l’arrêt temporaire de la centrale et sa déconnexion du réseau électrique national en invoquant une « défaillance technique », sans préciser la nature du problème. L’organisation avait fait part, deux jours plus tard, d’un « problème technique », selon elle, « observé dans le générateur » électrique de l’unité, promettant de le résoudre « dans les plus brefs délais ».