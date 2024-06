Israël convoqué pour une réunion avec l’UE sur Rafah

Le responsable de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a annoncé r qu’il avait envoyé une invitation au ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, à participer à une réunion du Conseil d’association de l’UE, le comité directeur des relations entre Israël et l’Union européenne. Selon Borrell, il a envoyé l’invitation à Katz à la suite d’un accord conclu avec les différents ministres des affaires étrangères des pays de l’UE.

Le conseil se réunira sur fond de demande de pays comme l’Espagne, l’Irlande et la Belgique d’établir une liste de sanctions à l’encontre d’Israël s’il n’arrête pas l’opération à Rafah, conformément aux ordonnances de la Cour internationale de justice de La Haye. Cependant, un consensus des 27 Etats membres est nécessaire pour un vote sur la discussion au Conseil, et on estime que les amis d’Israël dans l’Union – y compris la Hongrie, la République tchèque et l’Allemagne – feront échec à une tentative d’imposer des sanctions à Israël, comme une tentative d’examiner la suspension des accords commerciaux avec ce pays.

