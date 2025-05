Israël dément avoir rejeté le plan égyptien de cessez-le-feu

Le bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié d' »infondées » les informations diffusées par des médias arabes selon lesquelles Israël aurait rejeté un plan égyptien prévoyant un cessez-le-feu temporaire et la libération d’otages. » Hamas était et reste l’obstacle à un cessez-le-feu », a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué.

Cette mise au point intervient après la publication d’informations dans plusieurs médias arabophones affirmant qu’Israël aurait repoussé une proposition de médiation égyptienne visant à suspendre les hostilités à Gaza.

En effet, selon des sources égyptiennes citées par la chaîne Al-Arabiya, les efforts de médiation pour parvenir à une trêve dans la bande de Gaza ont échoué. Israël aurait informé les médiateurs de son refus concernant un cessez-le-feu temporaire.

D’après ces sources, Israël souhaite maintenir ses forces à Gaza jusqu’à la fin de l’année et insiste pour élargir son opération militaire dans le territoire.

