Israël est incapable d’occuper militairement la totalité de Gaza

Le commentateur politique Ori Goldberg affirme que l’armée israélienne n’est pas en mesure de réoccuper la bande de Gaza, même en faisant appel à des dizaines de milliers de réservistes.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu est « politiquement engagé » à s’emparer de la bande de Gaza à long terme, mais « je doute fortement que nous voyions les forces israéliennes envahir Gaza » de manière permanente, a déclaré Goldberg à Al Jazeera.

Un haut fonctionnaire anonyme aurait déclaré que rien ne sera fait avant la visite du président américain Donald Trump en Israël, qui devrait avoir lieu la semaine prochaine, a-t-il noté.

« Et même à ce moment-là, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Israël est déjà en train de tergiverser et d’hésiter. Israël est incapable de faire cela, et Netanyahou a répété à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas le faire ».

Cependant, Goldberg a ajouté : « Le gouvernement israélien est en pleine dérive, et il n’y a aucune raison de penser qu’il ne bénéficiera pas du soutien du public israélien, comme il l’a fait auparavant… [Mais] Israël est dans un état de désarroi total. »

