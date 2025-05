Israël : Gantz met en garde contre l’illusion d’une victoire totale sur Hamas

Le chef du parti « Camp d’État » (HaMahané HaMamlakhti), Benny Gantz, a lancé lundi des critiques acerbes à l’encontre du gouvernement Netanyahou, lors de la séance de rentrée parlementaire marquant l’ouverture de la session d’été de la Knesset israélienne.

« Nous ne nous réveillerons pas un matin pour découvrir que ‘le Hamas n’existe plus’, comme l’affirme le Premier ministre. Mais si nous continuons à perdre du temps, nous risquons de nous réveiller un jour et de découvrir qu’il n’y a plus d’otages vivants », a déclaré l’ancien ministre de la Défense, remettant frontalement en cause la stratégie gouvernementale à Gaza.

Cette prise de position intervient alors que le cabinet de sécurité israélien vient d’approuver l’extension de l’offensive militaire du territoire, avec un plan prévoyant explicitement « la conquête de Gaza ». Gantz a également reproché au gouvernement de « s’occuper davantage de diviser le peuple que de gagner la guerre », faisant référence aux controverses internes qui agitent la coalition au pouvoir, notamment concernant le rôle du procureur général.

