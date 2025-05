Israël : La coalition au pouvoir perd du terrain, selon un nouveau sondage

Le bloc de la coalition perd du terrain, le Likoud et Otzma Yehudit d’Itamar Ben-Gvir perdant deux sièges, selon un sondage électoral de Maariv publié vendredi.

Le Parti sioniste religieux, dirigé par Bezalel Smotrich, a gagné un mandat, ce qui a fait perdre un siège à la coalition.

Selon le sondage, l’opposition a obtenu 60 sièges et les partis arabes 10.

Si un parti politique dirigé par l’ancien premier ministre Naftali Bennett entrait dans la course électorale, l’opposition, sous sa direction, gagnerait six sièges, ce qui porterait son total à 66 sièges, tandis que le bloc de M. Netanyahou tomberait à 44.

L’enquête a également révélé que la plupart des Israéliens, soit 61 %, ne sont pas optimistes quant aux négociations nucléaires en cours entre les États-Unis et l’Iran.

Quarante et un pour cent d’entre eux pensent que les négociations ne déboucheront sur aucun progrès significatif, tandis que 20 % craignent qu’un échec n’entraîne une guerre.

Seuls 19 % des Israéliens pensent que les négociations aboutiront à un nouvel accord nucléaire, tandis que 20 % d’entre eux ne sont pas sûrs de l’issue de ces négociations.

Le sondage indique également que les Israéliens sont divisés quant à la possibilité d’un accord de prise d’otages et de cessez-le-feu.

Trente-six pour cent d’entre eux pensent que c’est possible, tandis que 40 % pensent que c’est improbable. Vingt-quatre pour cent supplémentaires n’étaient pas sûrs.

