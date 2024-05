Israël perd son pouvoir, comme avant l’Holocauste », déclare Donald Trump

L’ancien président des États-Unis et candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a déclaré à des donateurs juifs, lors d’une collecte de fonds organisée lundi, qu’il soutenait le droit d’Israël à se défendre et à poursuivre son opération à Gaza, a rapporté mardi le Washington Post.

Ces derniers mois, les donateurs républicains ont fait pression sur Trump pour qu’il adopte une position plus ferme en faveur d’Israël et du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Trump avait critiqué Netanyahu en avril, déclarant que l’attaque du 7 octobre s’était produit « sous sa surveillance ». Lors d’une conversation à huis clos, l’ancien président n’a pas mentionné Netanyahu, mais a indiqué aux donateurs qu’il soutenait le droit d’Israël à poursuivre sa « guerre contre le terrorisme ».

Trump s’est également vanté de sa politique à l’égard d’Israël pendant son mandat à la Maison-Blanche, déclarant aux donateurs qu’Israël avait plus que jamais besoin de son aide. Il a fait remarquer que les manifestations dans les rues en faveur d’Israël mobilisaient moins de monde que ses rassemblements, et qu’à Washington, en particulier au Congrès, « Israël est en train de perdre son pouvoir. C’est incroyable », a-t-il déclaré selon les invités.

