Israël prévoit d’occuper et de raser toute la bande de Gaza 

Israël a fixé la visite du président Trump au Moyen-Orient la semaine prochaine comme date limite pour la conclusion d’un nouvel accord sur les otages et le cessez-le-feu, une opération terrestre massive devant être lancée si aucun accord n’est conclu, selon des responsables israéliens, rapporte Axios.

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé dimanche soir un plan visant à réoccuper progressivement l’ensemble de la bande de Gaza et à la maintenir indéfiniment si aucun accord n’est conclu d’ici au 15 mai. Les plans de l’opération prévoient que les Forces israéliennes rasent tous les bâtiments encore debout et déplacent la quasi-totalité de la population de 2 millions de personnes vers une seule « zone humanitaire ».

L’alternative au maintien dans la zone humanitaire est que les Palestiniens quittent l’enclave « volontairement » pour d’autres pays « conformément à la vision du président Trump pour Gaza », a déclaré un responsable israélien.

De tels départs peuvent difficilement être considérés comme volontaires, et aucun pays n’a jusqu’à présent accepté d’accueillir les Palestiniens déplacés. Les responsables israéliens affirment que des négociations sont en cours avec plusieurs pays à ce sujet.

De nombreux responsables israéliens considèrent cette opération comme une option nucléaire et préféreraient de loin un accord dans les deux prochaines semaines, indique Axios, ajoutant que Trump ne joue actuellement aucun rôle actif dans les efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu et a donné au premier ministre Benjamin Netanyahou le feu vert pour agir comme il l’entend, selon les responsables israéliens.

Le retour à la guerre totale interviendrait alors qu’Israël a déjà coupé toutes les livraisons de nourriture, d’eau et de médicaments aux civils de Gaza après la rupture du cessez-le-feu il y a deux mois.

Netanyahu a rejeté toute proposition visant à mettre fin à la guerre, pressant le Hamas de signer un accord à plus court terme.

Les responsables israéliens espèrent que la menace d’une invasion à grande échelle poussera Hamas à accepter un accord aux conditions d’Israël.

- Publicité-