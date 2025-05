Israël va étendre ses opérations à Gaza et faire appel à plusieurs brigades de réserve

Le cabinet de sécurité israélien a décidé vendredi soir d’étendre les opérations à Gaza. Plusieurs brigades de réserve de l’armée israélienne seront mobilisées et la 8e division d’infanterie sera déployée.

Israël ne prévoit pas pour l’instant de manœuvre d’envergure dans l’espoir de conclure un nouvel accord de prise d’otages et de voir les 59 captifs rentrer chez eux. Benjamin Netanyahu a déclaré en début de semaine que l’on pense actuellement que moins de 24 otages, soit moins de la moitié du nombre d’otages détenus, sont encore en vie.

Une source avait déclaré à N12 que la guerre se poursuivrait probablement tout au long de l’année 2025 et qu’il manquait 10 000 soldats à l’armée.

La décision du cabinet de sécurité est intervenue quelques heures après que le bureau du premier ministre a publié une déclaration démentant les rapports arabes et les affirmations de Hamas selon lesquelles Israël était revenu sur les termes d’une proposition d’accord.

Selon les rapports arabes, les termes de l’accord concernaient la présence des forces israéliennes à Gaza au cours de l’année prochaine.

- Publicité-