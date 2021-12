Issam Chebbi: « Nous ferons face à la nouvelle dictature »

Le secrétaire général du Parti Républicain, Issam Chebbi, a affirmé, dans une déclaration à Mosaïque FM, que les autorités ont été informées de la manifestation qui allait être organisée Avenue Habib Bourguiba, mais qu’ils ont été, aujourd’hui, interdits d’y accéder, parce qu’elle a été « réservée » aux partisans de Kais Saïed.

- Publicité-

Il a ajouté que les agissements des responsables du ministère de l’Intérieur sont une discrimination politique entre les Tunisiens, puisqu’ils n’autorisent les rassemblements devant le théâtre municipal et sur l’Avenue Habib Bourguiba, symbole de la révolution, qu’à ceux qui soutiennent le chef de l’État.

Il a réitéré l’engagement dans la bataille pour les droits et les libertés, et qu’il n’est pas question de revenir au pouvoir personnel, la dictature et au bafouement de la loi pour protéger les partisans de Saïed.