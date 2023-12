Italie: Bologne surclasse l’AS Rome et bondit à la 4e place

Bologne continue de surprendre: l’équipe entraînée par Thiago Motta est désormais 4e du Championnat d’Italie après sa victoire face à l’AS Rome (2-0) pour le compte de la 16e journée, dimanche.

Bologne a dominé la rencontre de bout en bout et a concrétisé dès la 37e minute par Nikola Moro, avant de doubler la marque juste après la pause (49e), quand Rasmus Kristensen, sous la menace de Joshua Zirkzee, a propulsé dans son propre but un centre de Lewis Ferguson.

La Roma, privée de Romelu Lukaku, suspendu, et de Paulo Dybala, blessé, a livré un match insipide, sans jamais inquiéter le gardien de Bologne, Federico Ravaglia.

Grâce à cette quatrième victoire en six matches, Bologne est désormais 4e avec 28 points, tandis que la Roma a rétrogradé à la 7e place (25 pts).

