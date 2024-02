Italie: l’AC Milan sombre à Monza

L’AC Milan a raté l’occasion de déloger la Juventus Turin de la 2e place au classement du Championnat d’Italie, en s’inclinant 4 à 2 à Monza, dimanche en clôture de la 25e journée.

Avant le barrage retour d’accession aux 8e de finale de la Ligue Europa à Rennes jeudi, le Milan, vainqueur 3 à 0 du barrage aller, a débuté la rencontre sans ses cadres, Rafael Leao, Christian Pulisic et Olivier Giroud, ménagés.

Dans cette configuration bis, le club lombard a vécu soixante première minutes cauchemardesques.

Il a concédé deux buts, dont un sur penalty après un tacle irréfléchi de Malick Thiaw, en fin de première période (45e et 45+6e) puis s’est retrouvé en infériorité numérique après l’exclusion de Luka Jovic pour avoir frappé un joueur de Monza (54e).

Olivier Giroud a relancé son équipe avec son 12e but de la saison (64e).

Pulisic a cru offrir un point longtemps inespéré à son équipe en égalisant (88e). Mais le jeune Français Warren Bondo a redonné l’avantage à Monza d’une superbe reprise de 20 mètres (90e), puis Lorenzo Colombo a ajouté un quatrième but dans le temps additionnel.

L’AC Milan qui restait sur neuf matches sans défaite (sept victoires et deux nuls) reste 3e (52 pts), à deux points de la Juventus et loin du leader, l’Inter (63 pts).

- Publicité-