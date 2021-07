Iyadh Ben Achour: Le recours à l’article 80 est «injustifié»

Le constitutionnaliste Iyadh Ben Achour, a estimé, lundi matin, que le recours à l’article 80 de la Constitution est « injustifié », car , a-t-il expliqué il requiert la réunion de conditions de forme et de fond .« Je considère que ce recours est un coup d’Etat contre la Constitution, et l’Etat et une déviation par rapport à la loi », a-t-il dit dans une déclaration sur Mosaïque fm.

Il a ajouté qu’il y voit « le début de l’instauration d’une dictature provisoire qui sera probablement suivie d’une dictature durable ».