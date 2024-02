Jamil Mouammar de MES construit la 1ère centrale photovoltaïque à Djerba Ajim

Ouverture à Djerba, aujourd’hui, lundi 5 février 2024, de la première centrale solaire photovoltaïque, à Djerba Ajim, d’une capacité de 1 MW, construite par la société MES Distribution, qui est active aussi en Afrique (Benin).

Jamil Mouammar, initiateur du projet, a déclaré dans une déclaration à African Manager que la capacité du projet, dénommé « Tahar Achour » a pu couvrir la consommation du secteur résidentiel entre 500 et 1 000 foyers, avec une capacité de production annuelle de l’ordre de 1,9 gigawatts et un coût total de l’ordre de 3 MDT (millions de dinars tunisiens). Le nombre de panneaux solaires installés s’élève à 1.900 panneaux sur une superficie d’un hectare et demi. Mouammar a souligné que ce projet est un point de départ pour d’autres projets dans le cadre de l’orientation de l’État vers la réalisation des objectifs de la transition énergétique.

L’entreprise, vendra intégralement et exclusivement sa production d’énergie à la Steg (société tunisienne de l’électricité et du gaz), bénéficiera de la licence pour une durée de 20 ans, sous réserve de prolongation, et le prix de vente du kilowattheure est estimé à 0,2 DT.