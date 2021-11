JCC202 Master class avec le DOP Tarak Ben Abdallah

Dans le cadre de la 32 ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC, du 30 octobre au 6 novembre2021), un master class a été organisé, hier mardi à la Cité de la culture. Ce master class a été animé par l’universitaire et réalisateur, Hamadi Bouabid et en présence du directeur de la photographie (DOP), Tarak Ben Abdallah. Ce dernier a commencé par présenter son parcours : son passage de l’école nationale d’ingénieurs au cinéma mais aussi ses influences cinématographiques et autres. Ayant mené une carrière en Italie, le DOP a façonné l’image de plusieurs films tunisiens et internationaux, à l’instar de « Poupées d’argiles » de Nouri Bouzid ou encore « La Légende de Kaspar Hauser » de Davide Manuli.

Tarak Ben Abdallah a évoqué les particularités de son métier. Il a ainsi parlé du rapport corollaire entre l’image et le récit, et aussi des phases de création cinématographique (les éléments de composition, les équipements, la sensitométrie, la colométrie…). Il a souligné, par ailleurs, les difficultés de son travail face aux impératifs de la rapidité et de l’efficacité qu’imposent certains tournages. La spécificité de la direction de la photographie requiert, selon Ben Abdallah, une certaine élasticité mentale.

Se présentant comme un artisan plutôt qu’un artiste, le DOP a rappelé la nécessité de maitriser les règles du métier avant de s’aventurer à les briser. Cet apprentissage passe par la formation académique, entre autres. Il a toutefois affirmé qu’il préfère ne pas parler de règles mais d’une phénoménologie et d’un positionnement. Recommandant la rigueur, le DOP prône également la nécessité d’une réflexion, propre au directeur de la photographie, dans l’exercice de son métier.

Directeur photo issu à la fois du cinéma amateur et de la télévision, Tarak Ben Abdallah qui a contribué également à plusieurs films étrangers s’est imposé par son travail marquant dans deux films tunisiens différents : Jounoun de Fadhel Jaïbi (2006) et Trente ou Thalathoun de Fadhel Jaziri (2008).