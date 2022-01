« Je garde entièrement confiance en mes joueurs malgré la difficulté de la situtaion » (Mondher Kebaier)

– Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Mondher Kebaier, a dit garder entièrement confiance en ses joueurs pour jouer la gagne face à la Gambie, jeudi, pour le compte de la 3e et dernière journée de la phase de poules (Gr F) de la CAN du Cameroun, ainsi qu’en leur capacité de réaliser les objectifs tracés pour la compétition et faire honneur au football tunisien.

« Nous avons adopté une vision prospective au moment de fixer la liste des 28, en convoquant notamment quatre gardien et trois ailiers, ce qui s’est révélé salvateur en cette situation où nous comptons 12 joueurs positifs au Covid-19 », a déclaré Kebaier en conférence de presse d’avant-match.

Selon lui, Ali Abdi sera titularisé sur le côté gauche face à la Gambie et l’attention du staff technique sera focalisée sur la recherche des solutions sur le terrain pour préserver l’équilibre de l’équipe.

Le sélectionneur à par la même occasion, souligné la nécessité, dans ce genre de compétition, de faire participer tous les éléments du groupe, du fait qu’avec seulement onze joueurs il est difficile d’aller loin.

Et le technicien d’ajouter: « la concurrence loyale entre les joueurs leur permettra d’évoluer et jouera nécessairement en faveur du groupe dans la compétition et dans l’avenir de la sélection ».

L’équipe de Tunisie, qui sera privée de 12 joueurs atteints par le Covid-19, tentera demain jeudi à partir de 20h de réaliser un deuxième succès dans la CAN du Cameroun et terminé en meilleure posture qui soit, en affrontant la Gambie au terme du premier tour.