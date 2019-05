Jeux Africains de plage: la Tunisie au tournoi de handball de plage

L’île de Sal au Cap Vert abritera du 14 au 23 juin prochain, la première édition des Jeux Africains de Plage organisés par l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains (ACNOA) visant à promouvoir les sports de plage en Afrique.

La Confédération Africaine de handball (CAHB) a annoncé la liste des pays participants au tournoi de handball de plage (hommes et dames) parmi lesquels la Tunisie.

Le tournoi masculin regroupera 12 pays: Tunisie, Algérie, Angola, Cap Vert, Kenya, Maroc, Egypte, Libye, Nigéria, Sierra Léone, Seychelles et Togo.

Le tournoi feminin comprend 6 pays, Tunisie, Angola, RD Congo, Cap Vert, Kenya et Sierra Leone.