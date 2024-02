Jeux africains: Youssef Jemi et Nesrine Ouertani représenteront l’arbitrage tunisien

L’arbitrage tunisien sera représentée au tournoi de football dans le cadre des jeux africains, prévus du 8 au 23 mars à Accra au Ghana, par les arbitres-assistants Youssef Jemi et Nesrine Ouertani.

A noter que la liste des arbitres annoncée par la Confédération africaine de football (CAF) compte 24 arbitres (12 hommes et 12 femmes) ainsi qu’autant d’arbitres-assistants (12 hommes et 12 femmes).

Pour rappel, le tournoi de football sera disputé par 9 sélections U20 répartis en deux groupes dont voici la composition:

Groupe A: Ghana, Gambie, Bénin et Congo

Groupe B: Tunisie, Nigéria, Soudan du Sud, Sénégal et Ouganda.