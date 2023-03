JO Paris 2024: Le Maroc et le Sénégal, parmi les stations d’un « Relais sportif autour du monde de 24h »

Un relais sportif, baptisé « Relais autour du monde », animera, le 14 mars en cours, plusieurs régions dans les cinq continents pendant 24 heures, à l’initiative du ministère français de l’Europe et des affaires étrangères et ce, à 500 jours des jeux olympiques Paris 2024.

Entre autres pays, départements, régions et collectivités d’Outre-mer (DROM-COM) labellisés pour l’occasion « Terre de Jeux 2024 », le Maroc et le Sénégal seront les stations de ce relais sur le continent africain.

Au Maroc, le relais sera lancé par une marche à dos de chameaux dans le désert du Haut-Atlas effectuée par des artistes et chercheurs de la caravane scientifique et culturelle Kafila, et se poursuivra dans la medina d’Oujda, au nord du pays.

A Dakar, au Sénégal, l’Ambassadeur de France lancera le départ du relais à vélo. Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 prendra le relais avec des ateliers sportifs.

Ce « relais autour du monde », se veut un événement sans précédent qui démontre la capacité unique du sport à rassembler grâce à l’énergie des Jeux olympiques et paralympiques.

En effet, tout au long de la journée, chacun organisera un événement sportif d’une heure, à partir 9h heure locale. Une fois cet événement terminé, il passera le relais aux ambassades et DROM-COM du fuseau horaire suivant, schéma qui se reproduira chaque heure pendant 24 heures. Le passage de relais sera organisé et matérialisé sur les réseaux sociaux afin de suivre le parcours dans son intégralité. En marge du relais, divers événements (expositions, animations sportives, points presse, table rondes…) seront organisés par les participants pour mettre en avant, aux quatre coins du globe, l’approche des Jeux de Paris 2024.

Parmi les principales stations dudit relais, ont retiendra notamment, la Turquie, Hong-Kong en Chine, les Etats unis et la Polinésie française.

- Publicité-