Joe Biden chute à vélo, sans dommage

Le président des États-Unis Joe Biden, 79 ans, est tombé en voulant descendre de son vélo à l’arrêt ce samedi 18 juin au matin dans le Delaware, où il passe le week-end, mais s’est rapidement relevé et a assuré aller “bien”. Lors d’une promenade à vélo à Rehoboth Beach, petite ville de bord de mer donnant sur l’océan Atlantique où il passe très régulièrement le week-end dans sa villa sur l’océan, le président est tombé , selon une journaliste appartenant au pool présidentiel, l’équipe de journalistes affectés au suivi du quotidien du président. Joe Biden avait voulu s’arrêter pour parler aux passants et journalistes l’attendant, mais a dit avoir eu du mal à déloger son pied de la pédale, équipée d’un cale-pied. Il est tombé latéralement, alors que son vélo était immobilisé, selon une vidéo de la journaliste. Il a été immédiatement entouré par les membres de sa sécurité, mais s’est rapidement relevé. Comme l’a dit le président, son pied est resté coincé dans la pédale alors qu’il descendait de vélo, et il va bien”, a déclaré un responsable de la Maison Blanche. “Aucune aide médic

