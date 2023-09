Journée mondiale de lutte contre la rage : La Tunisie a enregistré 15 cas de décès dus à la rage au cours des 3 dernières années

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la rage qui coïncide avec le 28 septembre de chaque année, le ministère de la santé a appelé les citoyens à la nécessité de la vaccination annuelle des chiens et des chats domestiques, précisant que la Tunisie a enregistré une augmentation des cas de décès dus à la rage (15 décès) au cours des 3 dernières années.

La direction des soins de santé de base a indiqué dans une note d’information, que le nombre des cas recensés ayant été attaqués par des animaux suspects sont passés de 30 mille 514 cas en 2010 à environ 42 mille cas en 2022, dont 31 pc par des chiens errants.

Elle a appelé les citoyens à la nécessité de sauvegarder l’environnement afin d’éviter la prolifération des chiens errants, en veillant à respecter les horaires de collecte des déchets ménagers et à ne pas les jeter sur la voie publique et dans les quartiers.

La direction de santé de base a recommandé l’importance de rincer la plaie pendant 15 mn en cas de morsure et de se diriger immédiatement vers le centre spécialisé le plus proche pour recevoir les soins, précisant que la vaccination est gratuite dans toutes les structures sanitaires figurant sur le site: www.rage.tn

Elle a également rappelé les campagnes de sensibilisation programmées à l’occasion de la journée mondiale contre la rage dont notamment, une journée portes ouvertes qui sera organisée le 30 septembre à Monastir, en collaboration avec le ministère de l’agriculture et les scouts tunisiens pour sensibiliser à l’importance de la vaccination, outre des journées de sensibilisation pour prévenir les dangers de la rage, organisées dans plusieurs gouvernorats en partenariat avec les scouts tunisiens et des journées de formation destinées au vétérinaires et aux agents des centres de lutte contre la rage dans le gouvernorat de Bizerte.

A noter que le ministère de l’agriculture assure des campagnes annuelles de vaccination gratuites au cours des mois de décembre, janvier et février.

