Journées de coopération et de partenariat tuniso-nigériennes du 30 juin au 3 juillet, à Niamey

Les journées de coopération et de partenariat tuniso-nigériennes se tiennent du 30 juin au 3 juillet, à Niamey, (Niger) avec la participation de plus de 150 opérateurs économiques des deux pays, a fait savoir l’Organisation professionnelle des entreprises (Open Tunisia) .

Ces journées tenues à l’initiative de Open Tunisia et en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger, a été marquée, vendredi, par l’organisation de rencontres B2B entre les Chefs d’entreprises Tunisiens participant à cette mission et leurs homologues nigériens.

Au niveau officiel, une rencontre est programmée durant la deuxième journée, entre le président d’Open Tunisia, Ridha Chaara, et la ministre Nigérienne de l’Industrie et de l’Entrepreneuriat des Jeunes, Salamatou Gourouza Magagi.

Des séances de travail avec les Ministres nigériens de la Santé, de la Formation Professionnelle et de l’Enseignement Supérieur sont également programmées durant les deux prochains jours par

Open Tunisia est une Organisation patronale dédiée notamment aux TPE/PME