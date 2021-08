Juillet 2021, 3eme mois de juillet le plus chaud en Tunisie depuis 1950

Le mois de juillet 2021 a été le 3 ème mois de juillet le plus chaud depuis 1950 en Tunisie avec un déficit pluviométrique d’environ 70%, a indiqué l’Institut National de la Météorologie (INM) dans son Bulletin Climatologique Mensuel de juillet 2021.

Et d’expliquer que la plupart des régions de la Tunisie ont connu, au cours de mois de juillet 2021, une hausse remarquuable des températures, et la plupart des régions ont connu des températures exceptionnellement élevées.

Dans certaines régions, le pays a enregistré de nouveaux records de températures extrêmes. Les températures moyennes générales pour le mois de juillet de cette année était de ( +2,14°C) au-dessus de la moyenne de référence, qui classe ce mois au 3 ème rang des mois de juillet les plus chauds derrière 2018 (2.34°C) et 2003 (2.62°C).

La température maximale s’est élevée exceptionnellement dans la plupart des régions, notamment durant la période du 04 au 07 juillet et la période du 29 au 31 juillet, où l’INM a établi de nouveaux records dans plusieurs stations. La température maximale absolue a atteint 48,9°C à El Borma, 48,8°C à Tozeur, 48,7 °C à Kébili et 48,5°C à Tataouine le 04 juillet 2021.

Les températures maximales moyennes ont varié entre 32,2°C à Kélibia et 42,6°C à El Borma et elles étaient au-dessus des normales, avec un écart allant de (+1,31°C) à Djerba et (+ 3,45°C) à Bizerte, sauf à Mahdia, où la moyenne était de 30,4°C et elle était légèrement inférieure à la moyenne avec un écart (-0,18°C ).

Quant à la moyenne générale de la température maximale, elle a atteint 37,37°C et elle a dépassé la normale de référence (35,04°C) avec une différence significative de (+2,33°C).

Selon le bulletin climatologique mensuel de l’INM, les températures minimales moyennes ont été élevée en juillet 2021 et elles variaient de (20,1 °C) à Siliana et (27,9°C) à Tozeur et El Borma. Elles étaient supérieures aux normales de référence avec une différence allant de (+1,2°C) à (2,86°C) . La température minimale absolue a atteint (14,0°C) à Thala le 17 juillet 2021.

Quant à la moyenne générale des températures minimales, elle a atteint (23,16°C) et elle était supérieure à la moyenne de référence de (21,21°C) avec un écart de (+1,95°C).

Le mois de juillet 2021 a débuté avec des températures élevées aussi bien le jour que la nuit. Depuis le 13 juillet, la température était légèrement inférieure à la moyenne.

À partir du 24 juillet 2021, la Tunisie a connu de fortes vagues de chaleur, où les températures étaient supérieures aux taux de référence et avec des écarts de plus de 10 °C au Sud du pays.

Pluviométrie déficitaire en juillet 2021

La pluviométrie du mois de juillet 2021 a été déficitaire. Le bilan total du mois était de 24 mm, alors que les normales pour les mêmes stations 85.66 mm ce qui représente 28%.

Quant aux vents, ils étaient généralement faibles à modérés, mais leur vitesse a augmenté en début de mois (du 01 au 04 juillet 2021) dans les régions du centre et du sud, et sa vitesse maximale variait entre 58 et 83 km/h et atteint 104 km/h à Thala , le 03 juillet et 108 km/h à Kasserine le 04 juillet 2021.

Les vents étaient assez forts à forts pendant les journées des 6 et 7 juillet 2021 sur les régions du nord-ouest, avec une vitesse maximale allant de 72 à 90 km/h, et un maximum de 101 km/h à Tabarka le 7 juillet 2021.

Aussi, les vents étaient forts les 13 et 14 juillet à Mahdia et sur les régions du sud, avec une vitesse maximale de 58 et 68 km/h et un maximum de 86 km/h à Kébili le 14 juillet.

Les vents étaient localement forts le 17 juillet, atteignant 97 km/h à Bizerte, 72 à Kélibia et 58 km/h à Monastir. Les vents étaient également forts en fin de mois (le 31 juillet 2021), avec une vitesse maximale de 83 km/h à Tunis et 72 km/h à Zaghouan et Kairouan.