124 infractions économiques en une semaine à Kairouan

Au total, 124 infractions économiques ont été relevées durant la première semaine du mois de ramadan, au cours de 662 visites de contrôle effectuées par les équipes de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce, en coordination avec les unités sécuritaires et de la garde nationale dans le gouvernorat de Kairouan.

Ces infractions portent sur le non affichage des prix (36), l’absence des factures d’achat (30), la dissimulation des marchandises (20) la majoration illégale des prix (14) et le non respect des dispositions de subvention (10) a déclaré à la TAP, le directeur général du commerce Adel Ben Halima.

Il a indiqué que les équipes de contrôle ont saisi au cours de la même période 800 kg de semoule, 200 kg de farine, 120 litres de lait demi- écrémé, 48 kg de sucre blanc, 20 litres d’huile végétale subventionnée et 1150 de fourrage subventionné.