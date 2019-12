Kairouan : L’usine de ciment SOTACIB reprend ses activités

L’usine de ciment SOTACIB reprend son activité à partir de ce mardi 10 décembre, après trois mois de suspension, a affirmé le gouverneur de Kairouan, Mohamed Bourguiba dans une déclaration faite à Mosaïque fm.

Un accord a été, en effet, signé entre les différentes parties en présence du secrétaire général de l’Union régionale du travail, de l’union régionale de l’Industrie et du Commerce, de l’inspecteur régional du travail ainsi que des représentants du syndicat de base.

L’activité de l’usine SOTACIB qui se trouve à Rouisset de la délégation de Chbika a été suspendue à cause des protestations et des différends ayant eu lieu entre les parties administrative et syndicale causant ainsi une défaillance au niveau du marché local du ciment.