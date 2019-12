Kais Saied : L’état de grâce déjà ébréché !

La Tunisie, pouvoir et opinion publique confondus, fait de navrantes retrouvailles avec les affres qui étaient les siennes depuis bien des années et qu’elle pensait révolues avec l’élection d’un nouveau parlement et d’un président que plus de trois Tunisiens sur quatre célébraient comme celui par qui le salut arrive. Un réveil d’autant plus cinglant qu’il a valeur de signe avant-coureur d’un quinquennat qui, devrait-on craindre, ne le disputera en rien à celui qui l’a précédé, peut-être pire !

Il y a exactement un mois, l’optimisme des Tunisiens battait des records (61,5%) jurant avec des chiffres aux antipodes, deux ans et demi auparavant. Une brève et précaire parenthèse, puisque selon le Baromètre politique de Sigma Conseil pour le mois de décembre constate un retour en force du pessimisme porté par 72,4% des Tunisiens qui pensent que leur pays est sur le mauvais chemin, alors 80,4% d’entre eux dont mécontents de la façon dont les choses vont dans le pays.

Un rebondissement que souligne le changement brusque du ressenti des Tunisiens qui croyaient dur comme fer que les dernières élections allaient changer rapidement leur situation et leur vécu, pour se retrouver, en l’espace d’un mois, face à des symptômes politiciens, synonyme d’une grande fracture entre les priorités des citoyens et les agendas des politiciens.

Saied au-dessus du lot, quand même !

Le taux de satisfaction des performances des trois présidents est ostensiblement dissemblable. Le chef de l’Etat, Kais Saied, jouit d’un pourcentage élevé de satisfaction estimé à 77,9%, contrairement à Youssef Chahed et Rached Ghannouchi, étant toutefois nettement signalé que seuls 45,5% des Tunisiens sont totalement satisfaits de l’action de Saied, et que 32,5% sont plutôt satisfaits.

Youssef Chahed, lui, termine les trois ans de son mandat sur un petit et faible taux de satisfaction de 35,3%, dont uniquement 10% de Tunisiens sont totalement satisfaits, ce qui résume en chiffres l’échec auquel a été voué le pouvoir aux plans de l’emploi, du développement et du pouvoir d’achat. La performance du 3ème président, celui de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, est encore beaucoup moins reluisante, approuvée par 22,4% des répondants, ce qui signifie que 63,7% sont mécontents plus de la personnalité de Ghannouchi en tant que dirigeant politique et chef du mouvement Ennahdha qu’en sa qualité de président du parlement.

Cote de confiance : Ghannouchi aux abysses !

En termes de cote de confiance, Kais Saied est aux premières loges avec 68.0%, en avance de 30 points sur son poursuivant direct Safi Saïd (37,8%), talonné par le couple Samia Abbou (25.0%) et Mohamed Abbou (18,1%), puis par Lotfi Mraihi (15,6%).

Ce qui est singulier dans ce classement, c’est que Kais Saied perd 10 points entiers en l’espace d’un mois, alors même qu’il n’en est qu’aux premiers commencements de son quinquennat, ce qui ajoute grandement à l’étendue de ce recul, au moment même où Safi Saïd, Samia et Mohamed Abbou gagnent chacun un point et Lotfi Mraihi, conservant son score.

Ce quintet est suivi d’un trio composé de Seifeddine Makhlouf (14,4%), Abir Moussi (12,9%) et Nabil, Karoui (12,3%), trois personnalités polarisantes qui portent des convictions différentes voire antinomiques.

S’agissant des figures qui bénéficient le moins de la confiance des Tunisiens, on trouve en tête Rached Ghannouchi, chef du mouvement Ennahdha,, rejeté à hauteur de 64,5%. Ali Laarayedh est « crédité » de 57,5%, Hamma Hammami de 57,1%, suivi de Abir Moussi (57.0%) et Nabil Karoui (55,4%).

