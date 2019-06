Kais Saied nie toute accointance avec Ennahdha dont « il n’est et ne sera pas l’oiseau rare » !

Le juriste Kais Saied a nié tout lien avec un quelconque parti politique en réponse à une question sur des accointances avec le mouvement Ennahdha, qui lui a été posée dans une interview publiée, mardi, par « Acharaâ al-Magharibi ».

« Je suis musulman et fier de l’être, les premières révélations reçues par le Prophète Mohamed l’ont été dans la grotte de Hira et non à Montplaisir », a-t-il dit.

Au sujet des déclarations du chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi sur « l’oiseau rare », Kais Saied a affirmé qu’ « il n’a jamais fait partie de quelque nuée d’oiseaux », ajoutant qu’il « ne sera pas un volatile, ni un oiseau, ni un outil au service de quiconque ».