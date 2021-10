Kais Saïed pose de nouveau un lapin au peuple

Hier encore, le chef de tout l’Etat a posé un lapin à « Echaab yourid ». La population de tous ceux qui attendaient l’annonce du nouveau gouvernement comme le laissaient croire beaucoup de sources sur les réseaux, qui indiquaient même qu’il aurait reçu dimanche soir les membres du nouveau gouvernement, ira ainsi se plaindre au lézard (الضب) d’ El Ikhchidi qui lui racontait il y a quelques jour l’histoire du lapin venu porter plainte contre le loup au lézard.

Voguent les heures, les semaines et les mois au grés des promesses et des furibonderies du chef de tout son Etat, et la Tunisie est toujours sans gouvernement. « La Tunisie est portée par tous les excès contraires depuis la révolution. Le pays perd son pragmatisme, sa modération et sa classe moyenne. Le juste milieu n’est plus cet élément qui constituait dans le passé sa force », pouvait-on lire dans l’édition en ligne du « Courrier de l’Atlas ».