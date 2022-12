« Kais Saied sommé de démissionner. Pour les raison que voici » !

Le silence de la Tunisie était assourdissant après que seulement 11,2 % des Tunisiens – un million sur neuf millions d’électeurs admissibles – ont participé aux élections législatives du 17 décembre. Aujourd’hui, le président Kais Saied est à la tête d’un pays qui a exprimé sa désapprobation totale à l’égard de son régime unipersonnel par le biais du taux de participation parlementaire le plus bas de l’histoire récente de la Tunisie. Compte tenu du mécontentement généralisé, le président Saied n’a pas d’autre choix que de se retirer, et les démocraties occidentales devraient condamner férocement le vote et la mise en place du nouveau parlement, déclare Atlantic Council, le think tank dont la vocation est de «façonne les choix politiques et les stratégies visant à créer un monde plus libre, plus sûr et plus prospère ».

On peut soutenir que Saied tente simplement d’installer un système semi-présidentiel pas trop différent du système français. Cependant, ajoute le groupe de réflexion, il est difficile de voir de telles similitudes après les mesures drastiques prises par le président pour réduire le pouvoir législatif et le fait que la destitution est toujours possible dans le système français. Il convient également de noter que le vote constitutionnel français de 1958, qui a transformé le pays en un système semi-présidentiel, a enregistré un taux de participation de 84,9 %.

Les principaux partis d’opposition, les syndicats et les organisations de la société civile chargées de surveiller les élections ont organisé un boycott généralisé du scrutin, ce qui a sans aucun doute eu une incidence sur le faible taux de participation. Le Front du salut national a appelé au boycott du vote en septembre, accusant le président Saied d’avoir orchestré un coup d’État. Ce boycott a donné lieu à de vastes manifestations dans tout le pays en septembre. La puissante UGTT) a également annoncé son opposition au vote du 17 décembre, invoquant « l’ambiguïté » du « pouvoir individuel » de Saied, après que le président a supprimé les subventions gouvernementales qui touchent des millions de Tunisiens. Quelques jours auparavant, le 13 décembre, l’organisme de surveillance parlementaire Al Bawsala avait annoncé qu’il « refusait d’être un faux témoin d’un parlement fantoche » et son intention de délégitimer le président.

La situation économique désastreuse du pays a conduit les Tunisiens à se préoccuper davantage de trouver des denrées alimentaires de base que de voter. La guerre en Ukraine et la pandémie de Covid-19 ont fait grimper l’inflation en flèche, tandis que les supermarchés exhibent des rayons étagères vides et connaissant des pénuries de nourriture. Des vidéos virales sur Twitter montrant des Tunisiens dans des supermarchés en train d’amasser du pain fin septembre ont provoqué un choc généralisé et lancé des appels à l’action aux militants politiques. Le Fonds monétaire international (FMI) doit aider à subventionner les difficultés économiques du pays grâce à un plan de sauvetage de 1,9 milliard de dollars.

Cependant, les pourparlers sont bloqués en raison de l’opposition farouche de l’UGTT aux exigences du FMI en matière de réduction des dépenses publiques.

La « désillusion » des Tunisiens

Les Tunisiens sont également désillusionnés par l’incapacité de leurs dirigeants à tenir leurs promesses d’un avenir meilleur après la chute de l’ancien président tunisien Ben Ali en 2011. Le chômage des jeunes Tunisiens atteint presque le chiffre vertigineux de 40 %, et de plus en plus de jeunes quittent le pays pour de meilleures opportunités à l’étranger. Les régimes de protection sociale destinés à aider les plus vulnérables sont largement financés par des donateurs extérieurs, tels que la Banque mondiale, les États-Unis et l’UNICEF, qui ont tous contribué à hauteur de plus de 60 millions de dollars à l’expansion du plan national de filet de sécurité sociale de la Tunisie.

Le manque de confiance du peuple tunisien s’inscrit également dans le contexte de la répression du pouvoir judiciaire par le président Saïd, de sa mainmise sur la commission électorale du pays (ISIE).

Il est clair que le président Saied a perdu toute légitimité pour diriger un pays qui était autrefois considéré comme le seul survivant du printemps arabe. L’opposition féroce à son règne et le mécontentement et la désaffection populaires généralisés qui ont conduit au taux de participation le plus bas de l’histoire de la Tunisie depuis les soulèvements de 2011 témoignent de la perte du soutien populaire de Saied, note Atlantic Council.

Les démocraties occidentales devraient s’abstenir de le soutenir davantage, car cela affaiblira la voie tunisienne vers un régime démocratique. La séance de photos du président américain Joe Biden avec le président Saied lors du sommet des leaders américano-africains le 16 décembre a envoyé un message inquiétant à un peuple qui lutte pour la démocratie en absolvant un président qui s’échine à la saper. La déclaration du porte-parole du département d’État, Ned Price, le 18 décembre, célébrant les élections législatives comme un « premier pas essentiel vers le rétablissement des élections démocratiques du pays » est, au mieux, une tentative naïve d’annuler un recul démocratique que le président Saied a longtemps encouragé – tout cela aux dépens du peuple tunisien, dont les voix restent inaudibles et inhibées, déplore le think tank.